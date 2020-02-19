НАБУ задержало руководителей администрации Бердянского порта

Как сообщает пресс-служба НАБУ, чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса, передает БизнесЦензор.

"Чиновника задержали. Также задержаны еще трое лиц, причастных к совершению преступления, решается вопрос о сообщении им о подозрении", – отмечается в сообщении.

В частности, речь идет о заместителе начальника Бердянского филиала ГП АМПУ, инженере Бердянского филиала ГП АМПУ, а также бывшем руководителе коммерческой компании.

Как установило следствие, указанные лица течение 2018 года - начала 2019 года организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании средства за оборудование, которое не было поставлено. В результате, интересам государства причинен ущерб на 2,49 млн грн, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы.

Расследование этих фактов НАБУ и САП осуществляют с февраля 2019 года.