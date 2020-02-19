МАУ планирует завершить 2020 год с прибылью

Об этом сообщил президент МАУ Евгений Дыхне в ходе общения с журналистами в международном аэропорту "Борисполь", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы отработали январь значительно лучше бюджета. И в целом по году запланировали прибыль", - сказал Дыхне.

По словам Дыхне, руководство МАУ планирует сделать авиакомпанию максимально эффективной. В частности, компания рассматривает возможность запуска модели плавающей стоимости багажа.

"У нас на части рейсов услуга дополнительного багажа очень востребована, а на других рейсах практически не пользуется популярностью. При этом стоимость одинакова для всех рейсов. Разве так может быть?" - отметил Дыхне.

По его словам, запуск плавающих цен на багаж может занять у МАУ около года.

Как сообщалось, авиакомпания "МАУ" планирует общее сокращение флота в 2020 году до 34 самолетов. По информации перевозчика, максимальное количество самолетов в 2019 году составляло 42 ед.

Ранее в связи с необходимостью оптимизации затрат авиакомпания прекратила ряд рейсов.

В сентябре 2019 года президентом МАУ вместо Юрия Мирошникова назначен заместитель генерального директора международного аэропорта "Борисполь" (Киевская область) Евгений Дыхне.

Как отмечал тогда председатель наблюдательного совета авиакомпании Арон Майберг, ключевой задачей Дыхне в МАУ будет возврат авиакомпании в зону прибыльности.

МАУ завершила 2018 год с чистым убытком 2 млрд 696,132 млн грн, что в 8,9 раза превышает показатель 2017 года.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и Госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются.

Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский. В ходе 16-й ежегодной Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве он сообщил, что ему принадлежит 25% акций авиакомпании, а также заявил, что еще одним бенефициаром МАУ является председатель правления ПАО "Укртатнафта" Павел Овчаренко.