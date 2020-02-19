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19.02.20 16:12

Кабмин отменил согласование разрешений на разработку недр с облсоветами, – Оржель

Кабинет министров на заседании в среду, 19 февраля, принял постановление "О внесении изменений в Порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами".

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Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкоэнерго.

"Наша цель – создание более прозрачных условий и уменьшение административной нагрузки на инвесторов, поэтому сейчас мы исключаем согласование с областными советами для недр общенационального значения из процедуры получения специальных разрешений, как это было раньше. Это создавало дополнительные коррупционные риски и блокировало развитие добычи", – сообщил министр.

"Также постановление предусматривает формирование базы для подачи документов в электронном режиме и убирает непрозрачные механизмы получения разрешений на недропользование вне аукционов. Но важно придерживаться экологического законодательства, поэтому инвесторам запрещено начинать деятельность на участках до прохождения процедуры и получения заключения об Оценке воздействия на окружающую среду", – добавил Оржель.

В частности, правительство внесло изменения в Порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами, утвержденного постановлением Кабинета министров от 30 мая 2011 года №615, приняв его в новой редакции, путем совершенствования его положений.

Основные изменения, изложенные в документе, заключаются в следующем:

Как сообщалось, премьер-министр Алексей Гончарук сообщал, что Кабинет министров отменил согласование областными советами предоставление разрешения на разработку месторождений общегосударственного значения еще 5 февраля.

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