Аграрный комитет поддержал план приватизации "Укрспирта"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики, передает БизнесЦензор.

Руководитель госпредприятия Сергей Блескун презентовал стратегию приватизации 41 предприятия ГП "Укрспирт".

Для реализации этого механизма необходимо завершить регистрацию имущества спиртовых заводов по ГП "Укрспирт", имущество передать на приватизацию в Фонд государственного имущества Украины как "отдельное имущество" (пулом основных средств каждой целостной производственного участка) с возможностью не завершить реорганизацию предприятий. Это позволит передать объекты на приватизацию в кратчайшие сроки.

"Запланировано в этом году в Фонд госимущества передать первых 36 предприятий ГП "Укрспирт", в которых все имущество зарегистрировано или частично зарегистрировано, до 15 мая, других 5 - до 16 июня, а предприятия концерна "Укрспирт" - до 1 июля. Фонд госимущества в свою очередь подготовит предприятия к продаже и выставит их на аукционы через платформу "ProZorro.Продажи", - отметил заместитель министра Тарас Высоцкий.

Высоцкий подчеркнул, что частный бизнес с 1 июля 2020 года будет иметь возможность получить лицензию на производство спирта.

С 1 января 2020 года вступил в силу закон о разгосударствлении спиртовой отрасли согласно которому с 1 июля 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта, в частности, как лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей. Документ позволяет компаниям любой формы собственности производить спирт при условии получения лицензии, а также проводить полную либерализацию экспорта спирта из Украины.