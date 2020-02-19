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19.02.20 15:25

Кабмин сделал социальное жилье более доступным, – Соколовская

Кабинет министров на заседании в среду, 19 февраля, внес изменения в Порядок определения величины опосредованной стоимости найма (аренды) жилья в населенном пункте, утвержденный еще в 2008 году, которые призваны сделать социальное жилье более доступным.

Кабмин сделал социальное жилье более доступным, – Соколовская

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает БизнесЦензор со ссылкой на персс-службу министерства.

"Лица, которые нуждаются в социальной защите и имеют недостаточный для покупки или аренды жилья доход, смогут быть взятыми на социальный квартирный учет и в дальнейшем получить социальное жилье", – подчеркнула министр.

По ее словам, основные изменения касаются:

До принятия соответствующих изменений социальное жилье оставалось недоступным из-за несоответствия норм действующего законодательства требованиям рынка, отметила Соколовская, а именно:

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