Госпогранслужба обнаружила рост количества незаконных мигрантов на 10%

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает БизнесЦензор.

В частности, за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы показатели выросли с 1203 человек в 2018 году до 1350 иностранцев в 2019 году. Среди них больше всего граждан Турции, Молдовы, Афганистана, Бангладеш, России, Вьетнама, Ирака, Индии и Шри-Ланки.

При этом 980 незаконных мигрантов задержаны на границе со странами ЕС, а 200 и 100 - на границе с Молдовой и Россией соответственно.

Кроме того, увеличение показателей касается иностранцев, нарушивших правила пребывания в Украине. Всего в 2019 году выявлено почти 18 тыс. таких нарушителей. В списке нарушителей правил пребывания в нашей стране лидируют россияне, которых насчитали более 3,3 тыс. Отмечается, что с середины 2018 года инспекторы пограничной службы непосредственно в пунктах пропуска в режиме онлайн могут отследить иностранцев, которые превысили срок пребывания в Украине.

Количество потенциальных нелегальных мигрантов, которых по объективным причинам не пропустили в Украину, также значительно выросла - с 4660 иностранцев в 2018 году до 10 000 человек в 2019 году. В этой категории пальму лидерства также держат россияне. В целом на украинской границе в прошлом году завернули более 3,7 тыс. граждан Российской Федерации. За ними в этом списке идут иностранцы с паспортами Турции, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана.