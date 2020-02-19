Shell проиграл АМКУ апелляцию по штрафу на 79 миллионов

Об этом говорится в постановлении Северного апелляционного хозяйственного суда от 10 февраля 2020 года, обнародованном в Едином госреестре, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Штраф наложен на "Альянс Холдинг" в октябре 2016 года вместе с остальными шестью операторами АЗС, которых комитет обвинил в сговоре. Компания получила третий по размеру штраф после ОККО и WOG - 39 млн грн.

"Альянс Холдинг" пытался оспорить решение АМКУ в суде. Этот процесс длился три года, в итоге в ноябре 2019 года Верховный суд Украины окончательно отклонил иск компании.

Летом 2019 года в суд на "Альянс Холдинг" подал уже АМКУ с требованием принудительно взыскать штраф, поскольку на тот момент решение о штрафе уже вступило в законную силу. Тогда же компании была начислена пеня за несвоевременную уплату штрафа. Она была рассчитана за 388 дней просрочки в размере 231 млн грн, но поскольку согласно антимонопольному законодательству, размер пени не может превышать сумму штрафа, была ограничена 39 млн грн.

В августе 2019 года суд первой инстанции постановил взыскать с компании 79 млн грн, а в феврале 2020 года это решение подтвердил апелляционный суд, после чего решение вступило в законную силу с 10 февраля 2020 года. Это открывает возможность для принудительного взыскания средств или ареста имущества.

"Альянс Холдинг" считает штраф АМКУ "дискриминационным, непропорциональным и неразумным", а начисленную пеню "необоснованной".

Также в своей апелляционной жалобе "Альянс Холдинг" ссылался на "урегулирование инвестиционного спора между мажоритарными собственниками компании и государством Украина". О каком именно инвестиционном споре идет речь в решении суда не говорится. Апелляционный суд отверг этот довод как безосновательный и такой, что не имеет отношения к судебному процессу о взыскании штрафа.

В конце 2019 года на защиту "Альянс Холдинга" перед АМКУ выступила Американская торговая палата. Ее президент публично пожаловался премьеру Алексею Гончаруку, что на Shell якобы оказывается давление со стороны АМКУ.

В октябре 2016 года АМКУ обвинил 7 розничных операторов в сговоре и оштрафовал их на 205 млн грн. Все эти компании обратились в суд. По состоянию на февраль 2020 года судебные споры по сути продолжаются по искам ОККО, WOG и Socar. В этих процессах назначена судебная экспертиза.

"Параллель", Shell и Amic оспорить решение АМКУ по сути не смогли. "Параллель" и Amic, проиграв судебные споры, добровольно выплатили в бюджет штраф и пеню. "Параллель" выплатила 2,5 млн грн в мае 2018 года, "Амик Украина" - 25 млн грн в декабре 2018 года.

Сеть Shell в Украине насчитывает 133 станции в 18 регионах Украины. Shell Retail вышла на украинский рынок в 2007 году. Сеть управляется совместным предприятием "Альянс Холдинг", на паритетных началах принадлежащем Royal Dutch Shell и компании "Альянс Ойл Украина", которое в свою очередь контролируется "Независимой нефтяной компанией" (Россия). По данным участников рынка, из-за низкой реализации и убыточной операционной деятельности на протяжении нескольких лет участники СП не прочь выйти из бизнеса, однако скованы условиями акционерного соглашения.