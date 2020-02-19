Кабмин утвердил направления работы Офиса финансового контроля

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Согласно утвержденному Положению, Офис финконтроля будет осуществлять контрольные мероприятия в госорганах, учреждениях и организациях, получающих средства из бюджетов всех уровней, а также использующих государственное или коммунальное имущество.

Контрольные мероприятия также будут осуществляться в субъектах хозяйственной деятельности независимо от формы собственности по решению суда, принятому в уголовном производстве.

В частности, Офис финансового контроля будет отвечать за проверку использования и сохранения государственных финансовых ресурсов, необоротных и других активов, в том числе эффективность использования средств государственного бюджета и местных бюджетов. Офис также будет контролировать соблюдение законодательства на всех стадиях бюджетного процесса, соблюдение законодательства о закупках, использование кредитов (займов), полученных под государственные (местные) гарантии, реализацию проектов, которые поддерживаются международными организациями, состояние и достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Кроме того, в Положении предусмотрена реализация института финансовой аналитики, то есть проведение анализа рисков по управлению ресурсами государства с последующим осуществлением контрольных мероприятий по высокорисковым операциям.

"Это позволит двигаться к автоматизации процессов и обработке информации в информационно-аналитических системах Офиса финконтроля. Поэтому повысится качество выполнения задач, сократится время на сбор, обработку и анализ информации о деятельности подконтрольных учреждений, а приоритет деятельности перейдет к обеспечению своевременного реагирования на проблемные вопросы соблюдения законодательства", – отмечают в Минфине.

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Как сообщалось, 5 февраля Кабинет министров назначил председателем Офиса финансового контроля Игоря Буграка, занимавшего ранее должность директора Департамента гармонизации внутреннего финансового контроля Министерства финансов.

Другим распоряжением №72-р от 5 февраля Игорь Буграк был уволен с должности председателя Государственной аудиторской службы в связи с переходом на другую работу.

Напомним, Кабинет министров на заседании 20 октября 2019 года передал Государственную аудиторскую службу в подчинение Министерства финансов.

11 декбаря того же года Кабмин принял решение о создании Офиса финансового контроля, который должен заменить Государственную аудиторскую службу.