Зеленский соберет "очень известных врачей" для анализа медицинской реформы

Об этом Зеленский заявил во время общения со СМИ в Борисполе Киевской области, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Вчера мы поставили такую ​​задачу: на этой неделе соберем коллегию. Я хочу, чтобы они предоставили все выводы по части реформы, которая была, и части, которая будет. Чтобы у нас, у врачей и обычных людей не было в будущем никаких сюрпризов", – сказал Зеленский.

По словам президента, коллегия должна оперативно проанализировать ход медицинской реформы.

"Это будут очень известные врачи, которые просто хотят увидеть всю эту реформу, дать ее анализ и сказать: туда мы идем по всей стране или не туда, и что нужно сделать, чтобы у нас была нормальная зарплата, медицина и нормальные условия", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что специалисты должны проинформировать общество о результатах реформы.

"Я хочу, чтобы этот анализ был до 1 марта. Потому что с апреля начинается запуск второй части (медицинской реформы, – ред.)", – добавил президент.

Как сообщалось, с 1 апреля должен заработать второй этап медицинской реформы – программа медицинских гарантий.

По программе Национальная служба здоровья будет оплачивать заведениям здравоохранения предоставленные пациентам медицинские услуги по утвержденному перечню.

Ранее Национальная служба здоровья Украины обнародовала 27 пакетов медицинских услуг, которые входят в Программу медицинских гарантий (ПМГ) на 2020 год и согласованы Министерством здравоохранения.

Напомним, против проведения медицинской реформы активно выступает известный кардиохирург Борис Тодуров, который более десяти лет возглавляет государственный "Институт сердца".

При этом журналисты выяснили, что семья Тодурова владеет недвижимостью стоимостью около $2 млн, в то время как многочисленные частные компании, имеющие связи с семьей и ближайшим окружением Бориса Тодурова зарабатывают на подрядах госучреждения.