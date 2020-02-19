Вопрос по конкурсу на должность главы "Нафтогаза" остается актуальным, – Гончарук

Об этом Гончарук заявил во время брифинга после заседания Кабинета министров Украины, сообщает БизнесЦензор.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил в соцсетях, что министр экономразвития Тимофей Милованов предложил рассмотреть на заседании Кабмина вопрос проведения конкурса на должность главы "Нафтогаза".

По данным нардепа, Милованов предложил внести данный вопрос в повестку дня заседания правительства, но Кабмин отказался это делать.

"Решений по нему мы не принимали, репликами мы, действительно, обменялись", - ответил премьер на вопрос о том, рассматривал ли Кабмин вопрос конкурса на должность главы "Нафтогаза".

"Этот вопрос актуален сейчас. Конечно, в ближайшие недели нужно ожидать решений. Когда оно будет принято, мы вас обязательно проинформируем. На этом заседании это решение не рассматривалось", - сказал Гончарук.

Как сообщал БизнесЦензор, контракт главы "Нафтогаза" Андрея Коболева истекает в конце марта 2020 года. Ранее сообщалось, что Коболев и наблюдательный совет компании обсуждают возможность и условия продления контракта.