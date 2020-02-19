ГСЧС заявила об отсутствии чрезвычайной ситуации, оправдывающей закупку УЗ газа по переговорной процедуре. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе ГСЧС компании "Скела Терциум", который есть в распоряжении "Наші Гроші", передает БизнесЦензор.

В ответе ГСЧС говорится, что УЗ не обращалась к ГСЧС с сообщениями о чрезвычайных ситуациях. Поэтому никаких мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на "Укрзализныце" не проводили.

Данные ГСЧС опровергают наличие оснований у УЗ проводить закупку газа по переговорной процедуре. 31 января железнодорожники провели эти торги на ожидаемую сумму 350 млн грн по сокращенной переговорной процедуре со ссылкой на п. 3, ч. 2 ст. 35 Закона "О публичных закупках".

А именно: в случае "необходимости в осуществлении закупки в связи с возникновением особых экономических или социальных обстоятельств, которые делают невозможным соблюдение заказчиками сроков для проведения тендера, а именно связанных с немедленной ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций".

В заключении ГСЧС №03-18829/161 от 24.12.2019, на которое ссылалась УЗ, было указано, что чрезвычайная ситуация произойдет только тогда, когда прекратится поставка газа для объектов железной дороги. Однако поставки газа не останавливались ни разу, и ГСЧС подтвердило, что никаких чрезвычайных ситуаций не было.

В результате торгов по переговорной процедуре, ряд дешевых предложений было отклонено в пользу ООО "Укр Газ Ресурс" Андрея Кучкова, зятя Николая Злочевского.

Эта фирма выиграла торги на сумму 105,59 млн грн, не сделав ни одного шага на понижение цены.

Напомним, в декабре 2019 года УЗ заплатила "Укр Газ Ресурс" 18 млн грн за поставку газа без тендера и без договорных отношений.

Победу по двум лотам на 95,54 млн грн отдали ООО "Благогаз сбыт", которая в своей истории чаще всего пересекалась на тендерах именно с "Укр Газ Ресурсом". Один лот стоимостью 34,73 млн грн с гораздо более низкой ценой газа выиграл действующий поставщик ООО "Юг-Газ".

Ряд фирм обжаловали проведение переговорной процедуры в тендерной коллегии Антимонопольного комитета. Заседание назначено на 21 февраля.