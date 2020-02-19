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19.02.20 12:46

ГСЧС заявила об отсутствии чрезвычайной ситуации, оправдывающей закупку УЗ газа по переговорной процедуре. ДОКУМЕНТ

Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) сообщила об отсутствии чрезвычайных ситуаций на объектах "Укрзализныци" (УЗ) с 1 декабря 2019 по 4 февраля 2020 года, которая могла стать оправданием для применения переговорной процедуры при закупке УЗ природного газа для собственных нужд.

ГСЧС заявила об отсутствии чрезвычайной ситуации, оправдывающей закупку УЗ газа по переговорной процедуре. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе ГСЧС компании "Скела Терциум", который есть в распоряжении "Наші Гроші", передает БизнесЦензор.

В ответе ГСЧС говорится, что УЗ не обращалась к ГСЧС с сообщениями о чрезвычайных ситуациях. Поэтому никаких мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на "Укрзализныце" не проводили.

Данные ГСЧС опровергают наличие оснований у УЗ проводить закупку газа по переговорной процедуре. 31 января железнодорожники провели эти торги на ожидаемую сумму 350 млн грн по сокращенной переговорной процедуре со ссылкой на п. 3, ч. 2 ст. 35 Закона "О публичных закупках".

А именно: в случае "необходимости в осуществлении закупки в связи с возникновением особых экономических или социальных обстоятельств, которые делают невозможным соблюдение заказчиками сроков для проведения тендера, а именно связанных с немедленной ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций".

ГСЧС заявила об отсутствии чрезвычайной ситуации, оправдывающей закупку УЗ газа по переговорной процедуре 01

В заключении ГСЧС №03-18829/161 от 24.12.2019, на которое ссылалась УЗ, было указано, что чрезвычайная ситуация произойдет только тогда, когда прекратится поставка газа для объектов железной дороги. Однако поставки газа не останавливались ни разу, и ГСЧС подтвердило, что никаких чрезвычайных ситуаций не было.

В результате торгов по переговорной процедуре, ряд дешевых предложений было отклонено в пользу ООО "Укр Газ Ресурс" Андрея Кучкова, зятя Николая Злочевского.

Эта фирма выиграла торги на сумму 105,59 млн грн, не сделав ни одного шага на понижение цены.

Напомним, в декабре 2019 года УЗ заплатила "Укр Газ Ресурс" 18 млн грн за поставку газа без тендера и без договорных отношений.

Победу по двум лотам на 95,54 млн грн отдали ООО "Благогаз сбыт", которая в своей истории чаще всего пересекалась на тендерах именно с "Укр Газ Ресурсом". Один лот стоимостью 34,73 млн грн с гораздо более низкой ценой газа выиграл действующий поставщик ООО "Юг-Газ".

Ряд фирм обжаловали проведение переговорной процедуры в тендерной коллегии Антимонопольного комитета. Заседание назначено на 21 февраля.

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