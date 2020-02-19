Кабмин намерен разрешить Житомирскому заводу торговлю и экспорт спирта

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно пояснительной записке к проекту постановлению Кабинета министров, на сегодня только "Укрспирт" уполномочен правительством на экспорт и оптовую торговлю спиртом этиловым по коду 2207 УКТВЭД, а Житомирский ликеро-водочный завод вынужден реализовывать спирт собственного производства через договор комиссии с "Укрспиртом" и трехсторонние договора поставок с покупателями по сложной и длительной процедуре.

"Как следствие обеспечивается продажа спирта этилового только около 50% от производственных мощностей предприятия", - отмечается в документе.

ГП "Житомирский ликеро-водочный завод" производит ликеры, водку, настойки, спиртованные соки, солод. Его продукция экспортируется в Соединенные Штаты Америки, Азербайджан, Грузию, Германию, Вьетнам, страны Балтии.