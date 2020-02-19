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19.02.20 11:55

Кабмин выделил 1,3 миллиарда на выплаты ветеранам и жертвам нацистов

Кабинет министров Украины выделил 1,35 млрд грн для выплат денежной помощи ветеранам и жертвам нацистских преследований.

Кабмин выделил 1,3 миллиарда на выплаты ветеранам и жертвам нацистов

Об этом в телеграм-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает БизнесЦензор.

"Более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований получат денежную помощь от государства. Правительство выделило 1 млрд 354 млн грн на осуществление соответствующих выплат. Каждый человек получит от 570 грн до 4120 грн. Это в среднем на 7% больше, чем в прошлом году", - сообщил Гончарук.

Он напомнил, что на прошлой неделе на заседании правительство приняло решение, которое позволит добровольцам, которые принимали непосредственное участие в АТО, получить статус участника боевых действий.

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