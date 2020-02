Французская компания объявила о начале разработки вакцины против коронавируса

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

В этой работе компания намерена сотрудничать с Управлением перспективных биомедицинских исследований и разработок Минздрава США.

Руководитель отделения Sanofi по разработке вакцин Sanofi Дэвида Лева сказал The Wall Street Journal, что тестирование вакцины на людях начнется через год-полтора, а для широкого использования, по крайней мере в экстренных случаях, она может быть доступна через три-четыре года.

Пока ни одна вакцина или препарат не доказали своей эффективности в борьбе с новым типом коронавируса, отмечает WSJ.

О начале работы над вакциной от него уже объявляли Moderna Inc., Inovio Pharmaceuticals Inc., Novavax Inc., а также крупнейший американской производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson. Такие работы ведут британские ученые из Имперского колледжа Лондона, а также сотрудники Университета Квинсленда в Австралии и ГНЦ "Вектор" в Новосибирске.

Американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences Inc., в свою очередь, исследует возможности лечения пневмонии, вызванной коронавирусом, с помощью своего экспериментального препарата