Экс-глава ЕБРР в Украине выиграл суд по делу "Ощадбанка"

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Суд признал противоправным и отменил решение Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ, которым было отказано Аджунеру в согласовании на должность главы набсовета "Ощадбанка". Решение суд принял 18 февраля.

Суд решил, что НБУ вышел за пределы своих полномочий не только в процедуре проведения согласования истца на должность, но и во время самой проверки на соответствие квалификационным требованиям, оценивая не квалификационные требования, а выполнение должностных обязанностей главы набсовета "Ощадбанка".

Аджунер оспаривал решение НБУ, которым ему было отказано в согласовании на должность главы наблюдательного совета "Ощадбанка". Он подал иск 19 сентября.

Кабмин утвердил первый наблюдательный совет "Ощадбанка" в мае. В июле к ним присоединился представитель президента Юрий Храмов.

15 августа НБУ по результатам тестирования и собеседования отклонил кандидатуры 5 из 9 членов наблюдательного совета "Ощадбанка". Шевки Аджунер - единственный известный иностранец среди них.

НБУ обвинил наблюдательный совет "Ощадбанка" в нарушениях при переизбрании Андрея Пышного на должность председателя банка.