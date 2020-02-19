Украина подтвердила готовность к транзиту нефти в Беларусь

Об этом со ссылкой на Naviny сообщает БизнесЦензор.

"Эти разговоры ведутся, в январе собиралась рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу. Вопрос обсуждался и во время межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре. Они на слуху, мы готовы, но надо показать какие объемы и когда это нужно. Если будет заявка, мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии", — сказал Кизим.

Как напомнил дипломат, когда летом 2019 года Российская Федерация ввела эмбарго на поставки топлива в Украину, Беларусь увеличила объемы поставок нефтепродуктов для Украины.

"Когда у нас была проблема летом с поставками дизельного топлива, то Беларусь нам подставила плечо. Мы готовы поддержать Беларусь в любом начинании, если у нее возникают какие-то проблемы", — заявил Кизим.

В начале 2020 года российские компании прекратили поставку нефти в Беларусь из-за отсутствия подписанных контрактов. Нефть не поставляют без премии к цене, которая составляет около 10 долларов за тонну. В Беларуси отказались ее платить, ссылаясь на то, что из-за налогового маневра цена российской нефти и так увеличилась. Сейчас она составляет 83% мировой.