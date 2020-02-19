Дубилет рассказал о разоблачении схемы при создании софта для борьбы с поддельными лекарствами

Об этом Дубилет написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Организаторы уже получили финансирование в размере 20 млн грн государственных средств, и в будущем рассчитывали получить на компанию в Гонконге от 369 млн грн", - сообщил Дубилет. Он добавил, что уже подал заявление в НАБУ со всеми фамилиями и документами.

По данным Дубилета, в прошлом году Ассоциация производителей лекарств, которая объединяет крупнейших игроков рынка, договорилась с государством о совместной борьбе с поддельными лекарствами.

"Сначала договорились. Компании, входящие в Ассоциацию, обрадовались и потратили около $ 1 млн на разработку софта и уже были готовы передавать его государству. И тут началось что-то странное. Неожиданно государство говорит Ассоциации, что разработанный софт таки не нужен. Вместо этого будет разрабатываться другой софт - с блокчейном", - сообщил Дубилет.

Далее был проведен инвестиционный конкурс, в котором победила компания из Гонконга. Она утверждала, что разработает софт по 369 млн грн и собирается вернуть себе эти деньги через лицензионные платежи от участников рынка (от тех компаний компании, которые уже потратили $ 1 млн на создание софта).

"Более того, в Украине была создана ООО, совладельцем которой стала эта компания из Гонконга. И это ООО получило от государства 20 млн грн финансирование, на которые она и должна была разработать этот софт", - сообщил Дубилет.

Он также объяснил, что, один из членов комиссии, который принимал инвестиционное решение, является близким родственником политика с предыдущего правительства, которого СМИ обвиняют в очень похожей схеме в другой области.