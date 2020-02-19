Boeing проверяет более 400 новых самолетов из-за мусора в топливных баках

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Речь идет о самолетах, которые еще не поставили заказчикам.

Проверка нужна для исключения потенциальной опасности. Дженкс оценил находки в топливных баках как "абсолютно недопустимые". По данным агентства, это не приведет к отсрочке ввода в эксплуатацию самолетов.

Эксплуатацию самолетов 737 MAX приостановили после авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. В них погибли 157 и 189 человек соответственно. Компания признала, что у самолетов произошли сбои в системе улучшения маневренности. Boeing надеется, что самолеты введут в эксплуатацию в середине 2020 года.