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19.02.20 09:13

Boeing проверяет более 400 новых самолетов из-за мусора в топливных баках

Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.

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Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Речь идет о самолетах, которые еще не поставили заказчикам.

Проверка нужна для исключения потенциальной опасности. Дженкс оценил находки в топливных баках как "абсолютно недопустимые". По данным агентства, это не приведет к отсрочке ввода в эксплуатацию самолетов.

Эксплуатацию самолетов 737 MAX приостановили после авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. В них погибли 157 и 189 человек соответственно. Компания признала, что у самолетов произошли сбои в системе улучшения маневренности. Boeing надеется, что самолеты введут в эксплуатацию в середине 2020 года.

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