"Газпром" разместил рекордные $2 миллиарда евробондов

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Это крупнейший выпуск еврооблигаций "Газпрома" из всех ныне обращающихся и первый с февраля прошлого года, когда концерн занял $1,25 млрд сроком на семь лет под 5,15%. Но с того момента и вплоть до начала этого года дальнейшая работа "Газпрома" на рынке внешних заимствований была заблокирована НАК "Нафтогаз Украины".

Новая сделка "Газпрома" — крупнейшее корпоративное размещение евробондов среди российских эмитентов за последнее время, говорит первый вице-президент "Газпромбанка" Денис Шулаков: "В этом году сопоставимых объемов не привлекал никто, в прошлом году больше занял только Минфин". Газпромбанк вместе с JP Morgan и Unicredit выступал организаторами размещения.

Наибольший интерес к бумагам "Газпрома" проявили инвесторы из США, выкупившие более 30% выпуска. Еще около 42-43% облигаций разделили между собой покупатели из Европы и Азии. На долю российских игроков пришлось немногим более 20%, сообщил Шулаков. Спрос на бумаги "Газпрома" превысил предложение почти втрое и составил более $5,6 млрд.

При этом "Газпром" разместился не просто с самой низкой ставкой для своих долларовых займов, но и дешевле, чем саудовская Saudi Arabian Oil (SAO) и французская Total, указывает банкир. Обе компании в течение последнего года также занимали в долларах США сроком на 10 лет, но SAO смогла привлечь деньги под 3,5% ($3 млрд), а доходность бумаг Total — 3,455% ($1,25 млрд). Кредитные рейтинги и SAO и Total существенно выше, чем у "Газпрома".

Уникальность размещения еще и в том, что "этот успех был достигнут в условиях очень непростой рыночной обстановке", — говорит Шулаков. Помимо того, что рынки и нефти и газа сейчас в принципе лихорадит от переизбытка предложения, отягощенного эпидемией коронавируса в КНР, вечером 18 февраля администрация США сообщила о внесении санкционный список Rosneft Trading, дочерней компании "Роснефти", и вице-президента госкомпании Дидье Касимиро. Чуть ранее в тот же день Апелляционный суд Гааги вынес решение, обязывающее Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа.

Общий размер программы внешних заимствований, планируемой "Газпромом" на 2020 г., – 558 млрд руб, а одобренный советом директоров лимит на выпуск еврооблигаций — до 6 млрд евро. Если он будет выбран полностью, на евробонды может прийтись около 75% внешних займов "Газпрома" в этом году. Размеры изначально заявленных "Газпромом" на год программы внешних заимствований в целом и лимита на выпуск еврооблигаций – самые большие в истории российской компании. Предыдущий рекорд по этим показателям – 417 млрд руб. и 4 млрд евро соответственно – "Газпром" установил два года назад.