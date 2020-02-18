БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
18.02.20 20:58

Основатель Amazon пообещал направить $10 миллиардов на борьбу с глобальным потеплением

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.

amazon,безос,джефф

По словам бизнесмена, он намерен внести в фонд $10 млрд, которые с лета будут выделяться в виде грантов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Изменение климата – самая большая угроза для нашей планеты. Работая вместе с другими, я хочу как усовершенствовать существующие способы, так и исследовать новые методы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата на нашу общую планету. Эта глобальная инициатива (фонд Bezos Earth Fund, – ред.) будет финансировать ученых, активистов, неправительственные организации – любые усилия, которые реально могут помочь сохранить и защитить мир природы", – написал Безос на своей странице в Instagram.

Согласно рейтингу Forbes Real-Time, на данный момент 56-летний Безос с состоянием в $129,9 млрд является самым богатым человеком в мире.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100