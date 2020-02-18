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18.02.20 20:19

Путин подписал указ об увольнении Суркова

Российский президент Владимир Путин уволил Владислава Суркова с должности помощника президента РФ.

Путин подписал указ об увольнении Суркова

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ "О Суркове В.Ю." опубликован на сайте Кремля 18 февраля.

"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника Президента Российской Федерации", – сказано в документе, который вступает в силу со дня его подписания.

Как сообщалось, ранее в январе близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков сообщал, что из-за "смены курса на украинском направлении" с госслужбы ушел помощник Путина Владислав Сурков.

В Кремле тогда сообщили, что указа об отставке Суркова пока нет. Сам Сурков пока никак не комментировал информацию о своем предполагаемом уходе.

Сурков работал в Кремле с мая 1999 года. В сентябре 2013 года его назначили помощником президента РФ по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Он также курировал политику с Украиной и переговоры по захваченным Россией территориям в Донецкой и Луганской областях.

24 января Владимир Путин назначил заместителем руководителя администрации президента бывшего вице-премьера Дмитрия Козака. Близкие к Кремлю собеседники издания допускали, что Козаку может отойти часть обязанностей Владислава Суркова.

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