Власти Киева направят 4 миллиарда на подготовку школ к новому учебному году

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.
Больше всего средств (1,8 млрд грн) будет направлено на ремонтные работы учебных заведений и расходы на общегородские программы, которые каждый район выбирал индивидуально.
В 2020 году таких программ 10:
- подготовка к новому учебному году;
- подготовка к осенне-зимнему периоду;
- создание нового образовательного пространства;
- противопожарные меры;
- бытовые нужды;
- ремонт пищеблоков;
- ремонт мест общего пользования;
- приобретение компьютерной техники;
- ремонт ограждений в ЗЗСО;
- создание профильных STEM и ЅТЕАМ-центров.
21 млн грн средств на подготовку к новому учебному году пойдет на закупку STEM-оборудования, что позволит учащимся получать практические знания в современной игровой форме.
Средняя сумма, выделенная Киеву на подготовку к новому 2020/2021 учебному году для одного ученика или воспитанника составляет 4,5 тыс. грн. Эта цифра различается в каждом районе. Больше всего средств на одного ребенка предусмотрели Шевченковский, Днепровский и Оболонский районы – по 5,5 тыс. грн.