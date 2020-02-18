БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
18.02.20 20:02

Власти Киева направят 4 миллиарда на подготовку школ к новому учебному году

На подготовку учебных заведений Киева к новому учебному году город выделил почти 4 млрд грн. Эта сумма является пятой частью от всего бюджета отрасли "Образование" и на 1,1 млрд грн больше, чем в предыдущем году.

Власти Киева направят 4 миллиарда на подготовку школ к новому учебному году

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Больше всего средств (1,8 млрд грн) будет направлено на ремонтные работы учебных заведений и расходы на общегородские программы, которые каждый район выбирал индивидуально. 

В 2020 году таких программ 10:

21 млн грн средств на подготовку к новому учебному году пойдет на закупку STEM-оборудования, что позволит учащимся получать практические знания в современной игровой форме.

Средняя сумма, выделенная Киеву на подготовку к новому 2020/2021 учебному году для одного ученика или воспитанника составляет 4,5 тыс. грн. Эта цифра различается в каждом районе. Больше всего средств на одного ребенка предусмотрели Шевченковский, Днепровский и Оболонский районы – по 5,5 тыс. грн.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100