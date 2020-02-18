Власти Киева направят 4 миллиарда на подготовку школ к новому учебному году

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Больше всего средств (1,8 млрд грн) будет направлено на ремонтные работы учебных заведений и расходы на общегородские программы, которые каждый район выбирал индивидуально.

В 2020 году таких программ 10:

подготовка к новому учебному году;

подготовка к осенне-зимнему периоду;

создание нового образовательного пространства;

противопожарные меры;

бытовые нужды;

ремонт пищеблоков;

ремонт мест общего пользования;

приобретение компьютерной техники;

ремонт ограждений в ЗЗСО;

создание профильных STEM и ЅТЕАМ-центров.

21 млн грн средств на подготовку к новому учебному году пойдет на закупку STEM-оборудования, что позволит учащимся получать практические знания в современной игровой форме.

Средняя сумма, выделенная Киеву на подготовку к новому 2020/2021 учебному году для одного ученика или воспитанника составляет 4,5 тыс. грн. Эта цифра различается в каждом районе. Больше всего средств на одного ребенка предусмотрели Шевченковский, Днепровский и Оболонский районы – по 5,5 тыс. грн.