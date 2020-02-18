"Укравтодор" повысит зарплаты для 20 тысяч сотрудников

Об этом сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госагентства.

"На сегодняшний день команда "Укравтодора", учитывая институты, службы, ГАК "Автомобильные дороги Украины", насчитывает около 20 000 сотрудников. Это огромная ответственность и есть понимание, что именно от этих людей зависит будущее дорожной отрасли. Поэтому важно обеспечивать для них оптимальные условия труда", – сказал Кубраков.

Глава "Укравтодора" отметил, что формирование заработной платы в отрасли в целом также зависит от Отраслевого соглашения, ведь подрядчики часто используют ее в качестве ориентира.

"По информации частных компании, выполняющих дорожные работы в отрасли, заработная плата имеет сезонность – 18-20 тысяч грн в месяц не в сезон и около 20-30 тысяч в месяц в строительный сезон. Государственный сектор постепенно выравнивается с частным по уровню зарплат. Безусловно, это признак оздоровления дорожной отрасли и ее роста", – считает Кубраков.

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Согласно подписанному Отраслевому соглашению, стороны договорились ввести в действие тарифные ставки и должностные оклады работников дорожного хозяйства, рассчитанные исходя из прожиточного минимума для трудоспособных лиц в расчете 2102 грн с 1 марта, 2 197 грн с 1 июля и 2 270 грн с 1 декабря 2020 года.

При этом тарифная ставка рабочего I разряда устанавливается на уровне 200% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц в расчете на месяц, а 7 разряда составит 2,31 прожиточного минимума.

Оклады руководителей подразделений "Укравтодора" будут отдельно устанавливаться контрактом, а оклады из заместителей, главных инженеров и бухгалтеров составят 14-16 тыс. грн.