Фонд гарантирования выставил на продажу пакет автокредитов "Дельта Банка"

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

В состав пула вошли более 100 кредитов физических лиц, в обеспечении которых находятся транспортные средства. Это рабочие автокредиты - заемщики обслуживают их согласно графику погашения задолженности. Общий остаток задолженности по кредитным договорам составляет 3,67 млн грн.

Начальная цена лота – 3,69 млн грн.

Аукцион пройдет по голландской модели с постепенным снижением цены в течение дня.

Фонд гарантирования вкладов напоминает, что электронный аукцион состоится по открытой, прозрачной процедуре. Участие в нем могут принять все желающие, кроме заемщиков и поручителей по этим кредитам. Победителем аукциона станет тот, кто предложит наивысшую цену за лот.