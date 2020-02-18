Заявки на получение льготных кредитов превысили 2 миллиарда, – Минфин

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, больше всего заявок было зарегистрировано в Киевской области – на сумму 503,9 млн грн, передает БизнесЦензор.

На втором месте по объему поданных заявок – Винницкая область (155 млн грн), на третьем – Одесская (131,9 млн), на четвертом – Львовская область (130,3 млн грн).

"При этом в категории "полученные кредиты" лидирует Винницкая область. Местные предприниматели только за две недели работы программы уже получили кредитов на сумму 3,8 млн грн", – отмечают в Минфине.

На втором месте по объему полученных средств с суммой 1,5 млн грн – Житомирская и Львовская области. 1,3 млн грн получили по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели Волыни. И чуть больше миллиона (1,1 млн грн) получил бизнес Харьковщины.

По данным Минфина, сегодня участниками программы являются четыре государственных банка, однако заявки на участие в программе также поступили от 12 частных банков.

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Как сообщалось, с начала февраля четыре государственных банка – "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк" – начали выдавать кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

В рамках программы "Доступные кредиты" предприниматели смогут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет в размере до 1,5 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы). При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников которых не превышает 50 человек (с учетом группы связанных лиц), а годовой доход не превышает 50 млн грн.