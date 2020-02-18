Нацбанк открыл специальный раздел по хеджированию валютных рисков

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб во время панельной дискуссии "Макроэкономический прогноз и прогноз для Украины" 18 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На веб-сайте два дня назад мы разместили специальный раздел, посвященный хеджированию, в нем очень много информации и презентаций. Не поймите меня неправильно – мы не предоставляем инструменты хеджирования корпорациям так, как могут сделать банки, но я думаю, что это на это стоит обратить внимание", – сказал Сологуб.

Он добавил, что хеджирование должно стать важным инструментом по снижению валютных рисков для украинских экспортеров и импортеров.

Спецраздел содержит информацию о законодательстве и нормативной базе относительно хеджирования, полезные ссылки, в частности на инструменты для хеджирования валютных рисков, а также ответы на часто задаваемые вопросы на соответствующую тему.