Собственник "Правэкс-Банка" планирует купить конкурента в Италии за $5,3 миллиарда

Банк Intesa Sanpaolo предложил 1,7 новых акций за каждую проданную акцию UBI с целью создать игрока европейского масштаба, ориентированного на управление состоянием и страхование, с финансовыми активами клиентов на сумму более 1,1 триллиона евро, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Intesa Sanpaolo сообщил, что сделка может создать седьмую по величине активов группу еврозоны с совокупной прибылью в размере более чем 6 миллиардов евро в 2022 году.

UBI пока не прокомментировала предложение.

Напомним, итальянской Intesa Sanpaolo S.p.A. в Украине принадлежит "Правэкс-Банк".

Согласно данным Нацбанка, по состоянию 1 октября 2019 года по размеру общих активов (5,21 млрд грн) "Правэкс-Банк" занимал 27 место среди 76 действовавших в стране банков.

Согласно отчетности "Правэкс Банка", по итогам 2019 года он зафиксировал убыток в размере 121,5 млн грн, тогда как 2018 год банк также завершил с убытком в 137,3 млн грн.