Комитет Рады поддержал создание Фонда гарантирования кредитов на покупку земли

Об этом говорится в сообщении Минэкономики в Facebook, передает БизнесЦензор.

Целью деятельности фонда является поддержка малых и средних субъектов предпринимательства (в собственности и/или пользовании которых находятся земли с/х назначения в объемах, не превышающих 500 гектаров), осуществляющих первичное производство сельскохозяйственной продукции путем гарантирования выполнения обязательств таких субъектов по кредитным договорам с целью создания условий для стабильного функционирования рынка земли и сельского хозяйства Украины.

Задачей Фонда является предоставление частичных гарантий по кредитным обязательствам малых и средних субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве. Государственным бюджетом Украины на 2020 год предусмотрены средства для формирования уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве в объеме 240 млн грн.