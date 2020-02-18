"Укрспирт" планируют приватизировать через продажи отдельного имущества

Об этом говорится в презентации "Укрспирта", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, необходимое условия для проведения приватизации - завершение регистрации имущества спиртовых заводов ГП.

Сейчас из 41 МПД "Укрспирта" (мест проведения деятельности) у 18 зарегистрировано все имущество, еще у 18 – частично, а у пяти наложен арест.

Основным преимуществом данного варианта приватизации в "Укрспирте" называют возможность передать объекты на приватизацию до 1 июня 2020 года.

Как сообщалось, "Укрспирт" в 2019 году нарастил чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с 2018 годом – до 40,3 млн грн.

Производство спирта ГП в 2019 году сократилось на 5% - до 5,9 млн дал.

Госпредприятие "Укрспирт" - крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. Находится в управлении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Общая производственная мощность ГП – более 36 млн дал в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.

Сейчас предприятие готовят к передаче в Фонд государственного имущества.