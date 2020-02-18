Строительство пешеходного "моста Кличко" обошлось Киеву в 306 миллионов, – мэр

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор.

"Я еще во время открытия моста сказал, что всю документацию по строительству мы передаем (как собственно и по другим объектам, что сводим) в Институт судебных экспертиз, в Государственную аудиторскую службу, в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. Мы получили выводы экспертиз всех трех структур. И они свидетельствуют не о хищении, а даже об экономии средств!" – заявил Кличко.

Он подчеркнул, что речь идет о существенной экономии средств.

"По факту, мост обошелся в 278,5 млн грн. Плюс проектные и другие дополнительные работы. В целом на мост с прилегающими объектами и территорией (в частности, парков "Крещатый" и "Владимирская горка", фонтаном) город потратил 306 млн грн, хотя, по предварительным расчетам, на весь комплекс работ и объектов предусматривалась сумма почти 420 млн грн. То есть город сэкономил более 100 млн грнн. И только теперь окончательно рассчитается уже за все работы. Как я говорил, мы не перечисляли все средства сразу, ожидая выводов экспертов", – сообщил Кличко.

Он подчеркнул, что велосипедно-пешеходный мост сделали инструментом политической борьбы.

"Наслаждайтесь прогулками по нашему замечательному мосту, он – "чистый"! Мне неприятно, что такой красивый и знаковый объект сделали инструментом политической борьбы против меня как мэра. Но мне приятно, что киевляне его называют "мостом Кличко", – отметил мэр Киева.