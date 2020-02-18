Объем дивидендов мировых компаний превысил рекордные $1,4 триллиона

По данным исследования компании Janus, по итогам минувшего года дивиденды выросли на 3,5% в годовом выражении, составив около $1,43 трлн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время рост замедлился с примерно 10% и 8% в 2018 и 2017 году соответственно.

Основной вклад в повышение показателя внесли компании в Северной Америке, Японии и на развивающихся рынках, в то время как дивиденды в Европе и Азии снизились.

"За исключением ряда конкретных секторов темпы роста прибыли в мире замедлились в 2019 году на фоне ослабления импульса роста мировой экономики", – отметил соуправляющий фонда Janus Henderson Global Equity Income Бен Лофтхаус.

Он уточнил, что в США активный рост дивидендов был отмечен среди горнодобывающих и электроэнергетических компаний, а также ритейлеров.

Так, Home Depot в прошлом году повысила квартальные дивиденды на 32% – до $1,36 на акцию.

Общий объем выплат в США в 2019 вырос на 4,7% и достиг рекордного показателя в $491 млрд.

Без учета колебания курса валют и других факторов глобальный объем дивидендных выплат в минувшем году увеличился на 5,4%.

Компании на развивающихся рынках повысили дивиденды на 10,2% в долларовом выражении. Дивиденды в Японии выросли на 8,4%, в Великобритании – на 6,2%. Между тем показатель в Азиатско-Тихоокеанском регионе без учета Японии снизился на 1,8%, а в Европе – на 2%.

Janus Henderson анализирует размер дивидендов, выплачиваемых 1,2 тыс. крупнейших по рыночной капитализации мировых компаний.