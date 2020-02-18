"Укртелеком" повысил тарифы на фиксированную связь для населения

Об этом сообщается на сайте оператора, передает БизнесЦензор.

В компании указывают, что с 1 марта "прекращается действие скидки на ежемесячную плату за услуги фиксированной телефонной связи, которая действовала для абонентов (физических лиц) с 1 января 2020 года".

Кроме того, "Укртелеком" с 1 марта повышает стоимость услуги проводного радиовещания с 35 до 45 грн в месяц.

Как сообщалось, "Укртелеком" Рината Ахметова еще в декабре 2019 года объявил о повышении платы за услуги фиксированной телефонии на 18-24 грн (20-24%) с января 2020 года.

"Например, тариф "Домашний Безлимитный", который включает 1000 минут на междугородные звонки, 200 минут на мобильные номера и безлимитную местную телефонию, меняется с 99 до 123 грн в месяц. Это на уровне мобильных операторов… Тариф "Домашний Базовый" (500 минут межгород и 120 минут на мобильные номера) – с 94 до 117 грн. Тариф "Простой" – с 67,10 до 73,81 грн в месяц", – пояснял директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов.

Однако в конце декабря 2019 года "Укртелеком" заявил, что "нашел возможность сдержать подорожание своей услуги фиксированной телефонии для населения в связи с ее социальной значимостью".

"Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" – мобильного оператора стандарта 3G/UMTS. Мажоритарным владельцем "Укртелекома" является холдинг "СКМ" Рината Ахметова.