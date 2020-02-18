СНБО утвердила гособоронзаказ с ростом финансирования на 16%, – Данилов

Об этом на брифинге заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Четвертый вопрос: утверждение решения по основным показателям государственного оборонного заказа на 2020, 2021, 2022 гjls. Сегодня пресс-служба Совета безопасности и обороны выдаст пресс-релиз относительно последнего (четвертого, – ред.) вопроса. Там будут цифры… Вы сможете с этим ознакомиться. Единственное, что могу сказать: гособоронзаказ повышен по сравнению с прошлым годом на 16%, и сумма, которую мы рассчитываем в этом году на это потратить, – более $1 млрд", – сказал Данилов.