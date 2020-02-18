СНБО утвердил оборонный заказ с ростом финансирования на 16% (обновлено)

Об этом на брифинге заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Четвертый вопрос: утверждение решения по основным показателям государственного оборонного заказа на 2020, 2021, 2022 гjls. Сегодня пресс-служба Совета безопасности и обороны выдаст пресс-релиз относительно последнего (четвертого, – ред.) вопроса. Там будут цифры… Вы сможете с этим ознакомиться. Единственное, что могу сказать: гособоронзаказ повышен по сравнению с прошлым годом на 16%, и сумма, которую мы рассчитываем в этом году на это потратить, – более $1 млрд", – сказал Данилов.

Как позднее уточнили в пресс-службе СНБО, по итогам рассмотрения вопроса Кабинету министров поручено утвердить гособоронзаказ с учетом высказанных предложений по его доработке с целью повышения боевых возможностей Вооруженных Сил и развития сил сдерживания.

Согласно принятому документу, в 2020 году на выполнение Государственного оборонного заказа предусмотрено финансирование в сумме 25,85 млрд грн, что на 16% больше, чем в 2019 году. В исполнении гособоронзаказа примут участие 14 государственных заказчиков.

"Государственным оборонным заказом предусмотрено продолжить разработку и закупку по важнейшим проектам по созданию ракетной техники", – сказано в сообщении.

Согласно оборонному заказу предусматривается финансирование мероприятий по развитию производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на общую сумму 2,53 млрд грн (9,8% от общего объема ГОЗ). Из них 1,7 млрд грн будут направлены на выполнение исследовательских и опытно-конструкторских работ.

"По предварительным расчетам, доля отечественных поставщиков составит почти 90% продукции, следовательно импорт – соответственно около 10%, что предполагает поддержку отечественного ОПК", – отмечается в сообщении.

Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы, непосредственно связанные с выполнением ГОЗ и техническим оснащением сил безопасности и обороны.

"Это касается развития оборонно-промышленного комплекса и нормативно-правового обеспечения его деятельности, в частности разработку Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины и соответствующих законодательных актов", – уточнили в СНБО.

Среди прочего, Кабмину поручено внести на рассмотрение парламента проекты законов о создании благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в ОПК, а также финансового оздоровления и поддержки его предприятий.

Правительству также поручено обеспечить финансирование в полном объеме, не допуская уменьшения соответствующих расходов государственного бюджета или перераспределения на другие нужды, и внести изменения в ряд государственных целевых программ в сфере ОПК в части продления срока их выполнения.

В решении также содержатся поручения другим министерствам, ведомствам и государственным заказчикам по оборонному заказу.