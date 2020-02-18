СЕТАМ запускает доставку имущества по Украине

Об этом говорится в сообщении СЕТАМ, передает БизнесЦензор.

"Купить имущество на площадке OpenMarket стало еще проще. Теперь вы можете забрать приобретенный на аукционе автомобиль в ближайшем к вам областном центре, а через несколько недель сможете заказать доставку и другого движимого имущества. Комфорт наших покупателей является приоритетом. Есть предложения или замечания к работе сервиса - пишите нам на service@setam.net.ua или форум", - сообщил и.о. гендиректора СЕТАМ Николай Писанчин.

Для того, чтобы заказать доставку, необходимо: