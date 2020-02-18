БизнесЦензор

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18.02.20 14:46

Размер штрафов за нарушение таможенных правил в январе вырос в 4 раза, – ГНС

Средний размер штрафов по одному делу за нарушение таможенных правил в январе 2020 года вырос в четыре раза по сравнению с январем 2019 года - до 54 тыс. грн.

таможня

Об этом сообщила Государственная таможенная служба, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В январе 2020 года таможня предотвратила 1,714 тыс. попыток нарушить таможенные правила на 93 млн грн", - сообщило ведомство. 

По данным Гостаможни, количество заведенных дел с реально изъятыми товарами за указанный период выросло в 2,5 раза по сравнению с январем 2019 года, вдвое больше открыто дел по незаконному перемещению товаров и уклонению уплаты от таможенных платежей.

"По состоянию на 18 февраля 2020 года таможня предотвратила 2,88 тыс. попыток нарушить таможенные правила на 192 млн грн", - добавили в ведомстве.

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