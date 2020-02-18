ГБР сообщило о подозрении руководству банка "Михайловский"

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГБР сообщает БизнесЦензор.

"Топ-менеджеры банка безосновательно, с нарушением порядка выдали кредиты двум юридическим лицам, которые были связаны с бывшими владельцами банка", - сообщает ГБР.

При этом должностные лица банка понимали, что предоставленные кредитные средства не будут возвращены. Действия подозреваемых нанесли убытки Фонду гарантирования вкладов физических лиц на сумму 283 миллионов гривен.

Сейчас продолжается расследование других эпизодов преступных действий бывшего руководства банка и проверяется возможная причастность к совершению преступления других должностных лиц и собственников банка.

"В случае доказательства вины, подозреваемым грозит штраф от 400 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - сообщает ГБР.

Как сообщалось, НБУ признал банк "Михайловский" неплатежеспособным 23 мая и сообщил, что еще 23 декабря 2015 года он присвоил финучреждению статус проблемного в связи с рисковой деятельностью.

По информации Нацбанка, с 20 мая банк провел большое количество операций по переводу вкладов физических лиц из финансовой компании, связанной с банком, на баланс банка. Это увеличило нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц на миллиард гривен - с 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн.

Кроме того, 19 мая состоялась переуступка прав требования по кредитам от ПАО "Банк Михайловский" другим финансовым компаниям. Речь идет о почти 111 тысячах кредитных договоров, балансовой стоимостью более 682 млн грн.

По данным НБУ, по состоянию на 23 мая 100% акций банка принадлежало ООО "Экосипан", 92,5% которого принадлежит Виктору Полищуку, 3,9% - Игорю Дорошенко и 3% - Виктору Ерасову.

В банке "Михайловский" заявили, что Полищук 19 мая продал свою долю акций в ООО "Экосипан", которому принадлежит 100% акций банка, однако в НБУ заявили, что не согласовывали продажу банка. Кроме того, 20 мая председатель правления ПАО "Банк Михайловский" Игорь Дорошенко сообщил НБУ, что оставил должность 18 мая. В тот же день и.о. главы банка был назначен Денис Панфилов.

В августе суд арестовал бывшего председателя правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко с правом внесения 137,8 млн гривен залога.

Сам Полищук, по данным ГПУ, сбежал тогда за границу.