Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, с 17 на 18 февраля на 10 копеек за литр опустила цены консолидированная сеть группы "Приват". Средняя по стране цена газа в этой сети составляет 10,70-10,80 грн/л, минимальные цены зафиксированы в Житомире на уровне 9,60 грн/л.

Кроме того, на 13-15 копеек за литр стоимость автогаза снизилась в сетях Chipo и Sun Oil. BVS понизила цены на 20 коп./л, "Автотранс" – на 5 коп./л.

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Как сообщалось, розничные цены на автогаз начали снижаться с 20-х чисел января, реагируя на падение его стоимости на оптовом рынке. С того времени средняя розничная цена на АЗС опустилась на 8% или на 1 грн за литр.

Оптовые цены сжиженного газа начали снижаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС снизилась на 18% – до 15 610 грн/т.