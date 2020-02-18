БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
18.02.20 14:11

Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Средняя розничная цена сжиженного газа 18 февраля опустилась еще на 6 копеек за литр – до 11,54 грн/л, что является минимальным уровнем с конца ноября 2019 года.

Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, с 17 на 18 февраля на 10 копеек за литр опустила цены консолидированная сеть группы "Приват". Средняя по стране цена газа в этой сети составляет 10,70-10,80 грн/л, минимальные цены зафиксированы в Житомире на уровне 9,60 грн/л.

Кроме того, на 13-15 копеек за литр стоимость автогаза снизилась в сетях Chipo и Sun Oil. BVS понизила цены на 20 коп./л, "Автотранс" – на 5 коп./л.

Читайте также: Оптовые цены на автогаз упали на 8% с начала года

Как сообщалось, розничные цены на автогаз начали снижаться с 20-х чисел января, реагируя на падение его стоимости на оптовом рынке. С того времени средняя розничная цена на АЗС опустилась на 8% или на 1 грн за литр.

Оптовые цены сжиженного газа начали снижаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС снизилась на 18% – до 15 610 грн/т.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100