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18.02.20 13:46

Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка беглого Арбузова (обновлено)

Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины завершил ликвидацию ПАО "Экспобанк".

Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка беглого Арбузова (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда сообщает БизнесЦензор.

15 февраля Фонд внес запись в Единый госреестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и гражданских формирований о прекращении государственной регистрации ПАО "Экспобанк" как юрлица.

Вкладчики банка получили 295,75 млн грн, что составляет 98,9% общей гарантированной суммы.

Как сообщалось, по данным Фонда гарантирования, из "Экспобанка" путем использования схемных операций вывели активов более чем на 500 млн грн.

Обанкротившийся "Экспобанк" связывали с экс-вице-премьером Сергеем Арбузовым. Формальным его собственником был почетный консул Кипра в Украине Юрий Гетьманенко.

Фонд гарантирования вкладов ввел в "Экспобанк" временную администрацию 25 сентября 2014 года. 22 января 2015 года Нацбанк отозвал лицензию "Экспобанка" и начал процедуру ликвидации.

"Экспобанк" был основан в 1991 году и по размеру общих активов на 1 июля 2015 года занимал 54 место (2,664 млрд грн) среди 173 действовавших в стране банков.

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