Акции Apple подешевели из-за проблем с коронавирусом

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Фьючерсы на американские фондовые индексы также снижаются, в том числе на Nasdaq, в расчет которого входят бумаги компании, опустился на 0,9%.

Apple накануне предупредила инвесторов о том, что ее выручка во втором финансовом квартале (заканчивается 30 марта) не достигнет объявленных ранее значений из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.

Все мощности по производству iPhone находятся за пределами провинции Хубэй, которая является эпицентром заболевания, и все они возобновили работу. Однако предприятия восстанавливают деятельность медленнее, чем ожидалось. Это стало причиной временного ограничения поставок смартфонов по всему миру.

Китай является третьим по величине розничным рынком для iPhones после США и Европы. За пределами КНР спрос на продукцию компании остается высоким, на уровне ожиданий, отмечается в сообщении.

В конце января компания дала прогноз, в котором оценивала выручку в текущем квартале в районе $63-67 млрд. Тогда ожидалось, что производство в КНР будет полностью возобновлено к 10 февраля.