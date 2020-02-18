Топ-менеджер Коломойского рассказал, как вернулся на должность в государственную "Укртранснафту"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По словам Лазорко, озвученным в эфире луцкой ТРК "Аверс", он был восстановлен на работе в "Укртранснафте" в октябре 2019 года решением суда апелляционной инстанции. Однако, считает он, НАК "Нафтогаз Украины", в управлении которого находится 100% акций "Укртранснафты", решил перестраховаться и внести изменения в устав компании, заменив коллегиальный исполнительный орган единоличным.

"Юристы НАК "Нафтогаз", понимая, что я выигрываю и буду выигрывать все суды по моему восстановлению в должности, чтобы подстраховаться, внесли изменения в устав, заменив главу правления генеральным директором, а само правление – дирекцией. Это сделано для того, чтобы в случае, если я выиграю – а я окончательно выиграл этот суд, – пришел в компанию, а такой должности как бы уже и нет", – сказал он.

Ранее сообщалось, что с целью ускорения трансформаций подобные изменения НАК внесла и в уставы АО "Укртрансгаз", АО "Укргазвыдобування", АО "Укрспецтрансгаз", АО ГАО "Чорноморнафтогаз".

Как утверждает Лазорко, несмотря на изменения в уставк, гендиректор УТН был вынужден восстановить его на работе в компании.

"Три месяца я был в легкой дискуссии, консультациях, в том числе с генеральным директором. Мы совместно, нормально с ним пришли к решению о том, что не может быть двух руководителей в компании…", – уточнил он, добавив, что в ходе дискуссий с Гавриленко также обсуждалась деятельность УТН, в том числе планы по закупке импортных нефтепродуктов для стабилизации цен на внутреннем рынке.

"Мы как раз начали дискутировать о том, что "Укртранснафта" хочет заняться накоплением стабилизационного фонда нефтепродуктов в Украине. Они хотели закупать импортные нефтепродукты для рынка Украины, для стабилизации цен дизтоплива и бензина. Я у него (Гавриленко – ИФ) спросил: зачем вам покупать импортный нефтепродукт, когда вы можете за эти же деньги купить нефть, ту же Azeri Light или другую легкую нефть, которую покупают сегодня для переработки в Кременчуге (Кременчугский НПЗ, "Укртатнафта"), перепродать ее и по выходу обменять на нефтепродукты, которые вам необходимы для стабилизации рынка", – рассказал Лазорко.

"Он спросил, готов ли я этим заниматься, я сказал "готов". Он ответил "окей" и предложил сократить должность главы правления и в тот же день назначить меня заместителем генерального директора", – утверждает Лазорко.

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Как сообщалось, Лазорко был объявлен в розыск в сентябре 2015 года. Ему инкриминировали присвоение имущества в особо крупных размерах, что предусматривало наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Правоохранители подозревали Лазорко по 4 эпизодам: незаконная выкачка технологической нефти из магистральных нефтепроводов; подписание противоправных и антигосударственных соглашений на хранение нефти со структурами "Привата"; незаконные (чрезмерные) расходы на страхование в ПАО "Укртранснафта"; резервирование нефтепровода Кременчуг-Одесса компанией "Синтез Ойл" (связана с "Приватом").

После объявления в национальный розыск, Лазорко поселился в Лондоне и пытался через украинские суды добиться восстановления в должности. В декабре 2015 года МВД сообщило, что передало запрос на Лазорко в Интерпол, но был ли он в итоге объявлен в международный розыск из открытых источников неизвестно.

В апреле 2019 года стало известно, что Министерство внутренних дел сняло с розыска бывшего председателя правления ПАО "Укртранснафта" Александра Лазорко, после чего он в июне того же года вернулся в Украину.

На следующий же день после возвращения Лазорко обратился в суд с целью восстановиться в должности руководителя АО "Укртранснафта"

Напомним, Лазорко возглавлял "Укртранснафту" с 2009 по 2015 годы. Ранее он руководил предприятиями группы "Приват" - Дрогобычским и Надворнянским НПЗ.

19 марта 2015 года набсовет "Укртранснафты" решил отстранить его от исполнения обязанностей. Основной причиной послужили манипуляции с выкачкой технологической нефти и ее размещением на хранении на заводах группы "Приват" в Надвирной, Дрогобыче и Кременчуге. В 2015 году компания платила за хранение около 2,5 млн грн в день.

Сам Игорь Коломойский называл Лазорко эффективным менеджером и предлагал наградить его орденом за работу на должности главы госкомпании. Также Коломойский не скрывал, что находится в хороших отношениях с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Аваков это подтверждал.