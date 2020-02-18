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18.02.20 11:41

"Аграрный фонд" снизил процентную ставку для аграриев

ПАО "Аграрный фонд" снижает процентную ставку для аграриев, сообщил председатель правления компании Иван Барышев.

"Аграрный фонд" снизил процентную ставку для аграриев

Об этом со ссылкой на пресс-службу Аграрного фонда сообщает БизнесЦензор.

17 февраля в Черниговской областной государственной администрации состоялась презентация программ "Аграрного фонда" для малых и средних агропроизводителей области.

"Во-первых, для удобства аграриев мы снизили процентную ставку. В прошлые годы она составляла от 22,5% до 25% в гривне и 15-18% с привязкой к курсовым колебаниям. Мы пересмотрели эти цифры и отныне процентная ставка составляет 17,5% без привязки к курсу и 8,8% с привязкой", - сообщил Барышев.

Также Барышев сообщил, что Аграрный фонд в этом году выделяет 2 млрд грн на программы фонда, а именно - в виде минерального удобрения, дизельного топлива и денежной подписки:

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