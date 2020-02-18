Ведущая сырьевая компания мира получила убыток из-за списания активов на $2,8 миллиарда

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщается в пресс-релизе группы, чистый убыток составил $404 млн по сравнению с чистой прибылью в $3,408 млрд в 2018 году. В расчете на акцию убыток составил 3 цента против прибыли в 24 цента годом ранее.

При этом скорректированная прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) сократилась на 26% - до $11,6 млрд.

Средний прогноз аналитиков составлял $11,25 млрд, сообщает MarketWatch.

В металлургическом секторе падение скорректированной EBITDA составило 34% (до $6,724 млрд), в энергетической отрасли - 12% (до $5,369 млрд). Это в значительной степени обусловлено снижением цен на сырье.

Выручка Glencore в прошлом году снизилась до $215,11 млрд по сравнению с $220,52 млрд годом ранее.

Объем чистого долга увеличился на 19% - до $17,556 млрд. Эксперты ожидали в среднем $17,12 млрд.

Общий объем активов компании на конец декабря составлял $124,076 млрд, сократившись за год на 4%.

Glencore планирует выплатить годовые дивиденды в размере 20 центов на акцию, как и годом ранее.

Компания пока не планирует запускать новую программу выкупа собственных акций (buyback).

Котировки акций Glencore на торгах во вторник в Лондоне снижаются на 0,2%. Капитализация компании за последний год упала на 22%.

Группа Glencore была образована в результате сделки по слиянию швейцарского сырьевого трейдера Glencore и горнодобывающей компании Xstrata и на момент закрытия сделки в мае 2013 года стала четвертой по величине капитализации диверсифицированной добывающей корпорацией в мире.