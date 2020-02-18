Продажи автомобилей в Европе снизились на 7,4%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Число регистраций новых машин в регионе составило 1 млн 135,116 тыс., говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Снижение обусловлено изменениями в налоговом законодательстве ряда государств региона, которые вступили в силу в 2020 году, что подтолкнуло потенциальных покупателей к приобретению машин в конце прошлого года. В результате в декабре продажи взлетели более чем на 21%.

Кроме того, ACEA связывает уменьшение продаж в январе с ухудшением прогнозов роста глобальной экономики и неопределенностью, связанной с выходом Великобритании из Евросоюза (Brexit).

В прошлом месяце наиболее сильный рост спроса на машины в Европе был зафиксирован в Литве (на 35,1%) и на Кипре (на 14,2%).

Между тем на всех четырех крупнейших рынках региона было отмечено падение: в Германии - на 7,3%, во Франции - на 13,4%, в Италии - на 5,9%, в Испании - на 7,6%. В Великобритании показатель уменьшился на 7,3%.

Среди компаний продажи в январе выросли у группы BMW - на 5,2%, у Toyota - на 12,2%, у Mitsubishi - на 1,2%. В то же время группа Volkswagen зафиксировала сокращение реализации автомобилей на 0,4%, PSA - на 12,9%, Renault - на 16,3%, Daimler - на 10,4%, Ford - на 22,7%.