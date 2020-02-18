Кабмин разработал систему рейтингов для оценки работы губернаторов

Об этом Дубилет написал в Facebook, передает БизнесЦензор.
"Делюсь с вами KPI, которые мы составили для оценки глав обладминистраций. Из этих KPI мы будем ежеквартально составлять рейтинг и привязывать к ней систему мотивации", - написал он.
"Мы сформулировали показатели таким образом, чтобы все регионы могли "соревноваться" между собой. Обычно мы привязываемся к темпу прироста. Это позволяет сравнивать между собой регионы разных размеров и разной степени развития", - сообщил он.
По его словам, в системе оценки будет около 100 критериев. Первое подведение итогов будет по результатам первого квартала.
"Ясно, в показатели следует включать только те, на которые руководители ОГА имеют непосредственное влияние. Желательно, краткосрочные. Показатели должны постоянно обновляться на небольшой процент. С одной стороны, какие-то задачи могут становиться менее актуальными, с другой стороны, система должна быть постоянной", - сообщил Дубилет.
Список критериев, по которым будут оценивать деятельность губернаторов:
- Количество детей в возрасте от трех до пяти лет, охваченных дошкольным образованием;
- Количество детей с особыми образовательными потребностями, охваченных инклюзивным обучением;
- Расширение сети опорных заведений общего среднего образования;
- Организация подвоза учащихся в учреждения общего среднего образования школьным автобусом;
- Количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые устроили в семейные формы воспитания;
- Количество заключенных деклараций о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь;
- Автономизация учреждений здравоохранения вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и экстренной медицинской помощи;
- обеспечение компьютеризации и регистрации в электронной системе здравоохранения учреждений здравоохранения;
- Уровень охвата прививками;
- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен капитальный ремонт, реконструкция;
- Обеспечение принятия в эксплуатацию объектов незавершенного строительства коммунальной формы собственности, проектный срок реализации которых превышен на три и более лет;
- Охват территории области способными территориальными общинами, которые имеют высокий и средний уровень способности;
- Суммарная мощность альтернативных источников энергии (электрической и тепловой) ;
- Уровень инвентаризации земель региона государственной и коммунальной собственности;
- Выполнение бюджетной программы "Государственный фонд регионального развития";
- Уровень использования средств дорожного фонда, предусмотренных для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах;
- Уровень поступлений налога на доходы физических лиц на одного человека наличного населения на 1 января предыдущего года;
- Уровень выполнения доходов общего фонда сводного бюджета области;
- Объем доходов сводного бюджета области;
- Объем капитальных расходов сводного бюджета области.
- Уровень поступления платы за землю (земельного налога и арендной платы)
- Стоимость закупок в электронной системе закупок
- Открытые торги относящихся к сфере их управления:
- просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы (с начислениями) работникам бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств местных бюджетов