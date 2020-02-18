Кабмин разработал систему рейтингов для оценки работы губернаторов

Об этом Дубилет написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Делюсь с вами KPI, которые мы составили для оценки глав обладминистраций. Из этих KPI мы будем ежеквартально составлять рейтинг и привязывать к ней систему мотивации", - написал он.

"Мы сформулировали показатели таким образом, чтобы все регионы могли "соревноваться" между собой. Обычно мы привязываемся к темпу прироста. Это позволяет сравнивать между собой регионы разных размеров и разной степени развития", - сообщил он.

По его словам, в системе оценки будет около 100 критериев. Первое подведение итогов будет по результатам первого квартала.

"Ясно, в показатели следует включать только те, на которые руководители ОГА имеют непосредственное влияние. Желательно, краткосрочные. Показатели должны постоянно обновляться на небольшой процент. С одной стороны, какие-то задачи могут становиться менее актуальными, с другой стороны, система должна быть постоянной", - сообщил Дубилет.

Список критериев, по которым будут оценивать деятельность губернаторов:

- Количество детей в возрасте от трех до пяти лет, охваченных дошкольным образованием;

- Количество детей с особыми образовательными потребностями, охваченных инклюзивным обучением;

- Расширение сети опорных заведений общего среднего образования;

- Организация подвоза учащихся в учреждения общего среднего образования школьным автобусом;

- Количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые устроили в семейные формы воспитания;

- Количество заключенных деклараций о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь;

- Автономизация учреждений здравоохранения вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и экстренной медицинской помощи;

- обеспечение компьютеризации и регистрации в электронной системе здравоохранения учреждений здравоохранения;

- Уровень охвата прививками;

- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен капитальный ремонт, реконструкция;

- Обеспечение принятия в эксплуатацию объектов незавершенного строительства коммунальной формы собственности, проектный срок реализации которых превышен на три и более лет;

- Охват территории области способными территориальными общинами, которые имеют высокий и средний уровень способности;

- Суммарная мощность альтернативных источников энергии (электрической и тепловой) ;

- Уровень инвентаризации земель региона государственной и коммунальной собственности;

- Выполнение бюджетной программы "Государственный фонд регионального развития";

- Уровень использования средств дорожного фонда, предусмотренных для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах;

- Уровень поступлений налога на доходы физических лиц на одного человека наличного населения на 1 января предыдущего года;

- Уровень выполнения доходов общего фонда сводного бюджета области;

- Объем доходов сводного бюджета области;

- Объем капитальных расходов сводного бюджета области.

- Уровень поступления платы за землю (земельного налога и арендной платы)

- Стоимость закупок в электронной системе закупок

- Открытые торги относящихся к сфере их управления:

- просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы (с начислениями) работникам бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств местных бюджетов