В Украине продолжается рост цен на гречку

Об этом со ссылкой на "АПК-Информ" сообщает БизнесЦензор.

"Сложившаяся ситуация обусловлена рекордно низким производством зерновой в Украине в 2019 г. ввиду существенного сокращения посевных площадей под ней", - говорится в сообщении.

"В текущем сезоне валовой сбор гречихи оценивается на уровне 85 тыс. тонн (-38% к показателю 2018 г.), что является историческим минимумом. Кроме того, в текущем сезоне может сформироваться минимальный за последние 10 сезонов объем переходящих остатков данной культуры (32 тыс. тонн). Это привело к тому, что уже в начале сезона (август 2019 г.) цены спроса на гречиху возросли в среднем на 20%. Уже на старте уборки предложения гречихи нового урожая нередко поступали в продажу по ценам выше ранее установившихся максимальных цен на зерно старого урожая, при этом аграрии не спешили с реализацией, ожидая дальнейшего их роста", - прокомментировала ситуацию руководитель отдела локальных рынков ИА "АПК-Информ" Анна Танская.

С начала сезона цены спроса на зерно гречихи выросли более чем в 1,5 раза (на 6000-8000 грн/т) и по состоянию на 12 февраля в основном составляют 11500-15500 грн/т СРТ. Для сравнения: в начале февраля 2019 г. цены спроса на зерновую фиксировались в пределах 6400-8000 грн/т СРТ.

По словам участников рынка, сельхозпроизводители реализовывают гречиху недостаточно активно и преимущественно малотоннажными партиями по максимальным или приближенным к ним ценам.

Лишь единичные переработчики информируют о достаточном количестве предложений от аграриев, добавляя при этом, что осуществлять закупки зерновой по минимальным или приближенным к ним ценам практически не удается или же качество закупаемой по таким ценам гречихи недостаточно высокое.