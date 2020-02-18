Суд арестовал на два месяца криминального авторитета Анисимова

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Как сообщил представитель потерпевших, мера пресечения избрана на 60 суток.

Еще в январе 2018 года следственный судья Орджоникидзевского районного суда Запорожья вынес постановление об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Впоследствии по решению Апелляционного суда области рассмотрение дела было передано в Октябрьский районный суд Запорожья. Впрочем, суд не смог сформировать необходимую для рассмотрения коллегию из-за самоотвода части судей: они раньше рассматривали дело лиц, которым инкриминировали вхождения в состав преступной организации Анисимова.

17 февраля дело было перенаправлено в Заводский районный суд Запорожья.

16 февраля Национальная полиция Украина сообщила о задержании в Киеве Анисимова. Задержанный 6 лет находился в международном розыске и скрывался от правоохранительных органов.

Ему инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных шестью статьями Уголовного кодекса Украины.

Анисимова во время Виктора Януковича называли "смотрящим" по Запорожью.

В конце 2013 года Евгений Анисимов был задержан – также в Киеве. Тогда у него возник конфликт с приближенным к Семье Виктора Януковича – Юрием Иванющенко ("Юра Енакиевский").

В феврале 2014 года Евгений Анисимов был выпущен из СИЗО, однако вскоре вновь объявлен в розыск. Считалось, что он покинул страну. Хотя в Запорожье у него оставались активы.