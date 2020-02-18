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18.02.20 08:27

Суд арестовал на два месяца криминального авторитета Анисимова

Заводской районный суд Запорожья поздно вечером 17 февраля взял под стражу задержанного накануне лидера преступной организации Евгения Анисимова.

Суд арестовал на два месяца криминального авторитета Анисимова

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Как сообщил представитель потерпевших, мера пресечения избрана на 60 суток.

Еще в январе 2018 года следственный судья Орджоникидзевского районного суда Запорожья вынес постановление об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Впоследствии по решению Апелляционного суда области рассмотрение дела было передано в Октябрьский районный суд Запорожья. Впрочем, суд не смог сформировать необходимую для рассмотрения коллегию из-за самоотвода части судей: они раньше рассматривали дело лиц, которым инкриминировали вхождения в состав преступной организации Анисимова.

17 февраля дело было перенаправлено в Заводский районный суд Запорожья.

16 февраля Национальная полиция Украина сообщила о задержании в Киеве Анисимова. Задержанный 6 лет находился в международном розыске и скрывался от правоохранительных органов.

Ему инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных шестью статьями Уголовного кодекса Украины.

Анисимова во время Виктора Януковича называли "смотрящим" по Запорожью.

В конце 2013 года Евгений Анисимов был задержан – также в Киеве. Тогда у него возник конфликт с приближенным к Семье Виктора Януковича – Юрием Иванющенко ("Юра Енакиевский").

В феврале 2014 года Евгений Анисимов был выпущен из СИЗО, однако вскоре вновь объявлен в розыск. Считалось, что он покинул страну. Хотя в Запорожье у него оставались активы.

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