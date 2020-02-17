Полиция изъяла 20 миллионов наличными у производителей нелегальных сирагет. ФОТО

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в ходе обысков по месту жительства причастных к преступлению лиц и в офисных помещениях было изъято более 20 млн грн наличными, передает БизнесЦензор.

Правоохранители также изъяли более 908 тысяч пачек сигарет, 120 кг табака, "черновые" записи, оружие и боеприпасы.

"Кроме того, правоохранители обнаружили деятельность подпольного цеха по производству табачной продукции, где изъяли спецоборудование, сырье для изготовления и уже готовую к продаже продукцию", – сказано в сообщении.

Читайте также: Прокуратура ликвидировала связанную с экс-нардепом незаконную табачную фабрику

По данным следствия, для реализации сигарет преступники использовали поддельные марки акцизного налога, и уже в дальнейшем реализовывали продукцию как на территории области, так и в других регионах страны.

Обыски в рамках расследования дела были проведены на территории Волынской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей, по их итогам изъято контрафактных табачных изделий на 50 млн грн.