Цены на газ летом могут упасть ниже $100 за тысячу кубометров, – Фаворов

Об этом Фаворов сказал на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"(Сейчас) $150, и я думаю, летом мы к $100 доберемся. У нас плюсовая температура в феврале. В феврале! Это неслыханно. У нас те же проблемы, что и у "Газпрома" и европейских добывающих компаний – реализовывать газ, когда он не нужен из-за этих температурных условий. Поэтому цена будет низкая", – сказал Фаворов.

Как отметил Фаворов, низкий спрос на газ в Европе из-за теплой зимы увеличит спрос на услугу по его хранению.

"Мы видим, что с точки зрения трейдеров изменился подход, они видят добавленную стоимость и ценность хранилищ. В Европе все хранилища забиты, и они повезут его сюда держать, потому что девать его некуда больше. Зимы нет, низкое потребление. Для Украины это плюс – хранилища востребованы", – сказал Фаворов.

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"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей емкостью 31 млрд кубометров, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд кубометров), Угерское (1,9 млрд кубометров), Дашавское (2,15 млрд кубометров), Опарское (1,92 млрд кубометров), Богородчанское (2,3 млрд кубометров), Краснонопартизанское (1,5 млрд кубометров), Солоховское (1,3 млрд кубометров), Олишевское (0,31 млрд кубометров), Пролетарское (1 млрд кубометров), Кегичевское (0,7 млрд кубометров), Краснопоповское (0,42 млрд кубометров), Вергунское (0,4 млрд кубометров).

По состоянию на 15 февраля 2020 года ПХГ Украины заполнены на 52,7% от проектной мощности.