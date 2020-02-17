Жители Китая столкнулись с перебоями в работе интернета из-за вспышки коронавируса

Об этом пишет South China Morning Post, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Так, вечером в воскресенье "упал" китайский стриминговый сервис iQiyi (создан Baidu в 2010 году). У сервиса более 100 млн подписчиков в КНР. Компания устранила сбой вскоре после 23 часов по местному времени.

В понедельник утром "упало" образовательное приложение Xuexitong, отмечает специализированный ресурс Abacus.

South China Morning Post напоминает, что новогодние каникулы в стране продлили из-за коронавируса, а студенты из Уханя на прошлой неделе начали семестр дистанционно, а всего их больше 1 млн человек.

Когда в 8 утра понедельника на Xuexitong зашли больше 12 млн человек одновременно, серверы компании не выдержали. Сейчас работа платформы возобновлена.

Кроме того, когда по утрам десятки миллионов трудящихся пытаются провести утренние собрания дистанционно, падают сервисы, позволяющие проводить видеоконференции. В частности, о сбоях сообщали сервисы DingTalk и WeChat Work.

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Tencent также временами с трудом выдерживал приток геймеров, некоторые из них жаловались, что не могли присоединиться к онлайн-играм, таким, как PUBG Mobile и and Arena of Valor. Tencent сообщил, что проблему удалось решить, но пообещал усилить мощности серверов.

Как отмечает издание, еще до вспышки новой инфекции и последовавших ограничений интернет-пользователи из Китая в среднем проводили онлайн по четыре часа в сутки. Всего в КНР 845 млн интернет-пользователей. Сейчас нагрузка на интернет возросла, и затруднения начали испытывать даже самые опытные провайдеры.